حدث ليلا| التحقيق مع "كروان مشاكل".. وكواليس ضبط شبكة فساد بوزارة التموين

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي، والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

3 قرارات عاجلة من النيابة بعد التحقيق مع "كروان مشاكل"

أمرت جهات التحقيق، بعرض التيك توكر أحمد السيد الشهير بـ "كروان مشاكل"، على الطب الشرعي لأخذ عينات لاكتشاف تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وفق أيمن محفوظ محامي المتهم.

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المونيتور الأمريكي: واشنطن تحدد بداية العام المقبل لإنهاء إسرائيل عمليتها العسكرية بغزة

نقل موقع "المونيتور" الأمريكي للتغطية الإخبارية في منطقة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، تصريحات تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حددت بداية العام المقبل لإنهاء إسرائيل عمليتها العسكرية الكبيرة في غزة.

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أحمد موسى: نيابة أمن الدولة العليا تفتح تحقيقا مع شبكة فساد وزارة التموين

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل قضية الفساد الكبرى في وزارة التموين، موضحا أن هناك أسماء لن يتم الإعلان عنها في هذه القضية "عشان أسرهم ميدفعوش التمن".

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الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من أهالي النوبة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من أهالي النوبة.

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بايدن: عناصر حماس تسببوا في أكبر قدر من الألم والمعاناة للنساء والفتيات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب إعادة جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس إلى عائلاتهم على الفور .

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مصر تدين قرار الاحتلال بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة، بما يمثل انتهاكاً صارخاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

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بيني جانتس: كان لدينا اجتماع مؤلم اليوم مع عائلات الأسرى في غزة

قال بيني جانتس عضو الكنيست الإسرائيلي وعضو حكومة الحرب، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستكمل الحرب البرية في غزة كما التزموا، مؤكدا على أنّه لا شيء يمكن أن يقف أمام تلك الحرب خاصة وأن إسرائيل هي التي تحدد مستقبلها حسب قوله.

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"مستشار الوزير اتكلبش".. أحمد موسى يكشف كواليس ضبط شبكة فساد بوزارة التموين

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن كواليس ضبط شبكة فساد بوزارة التموين، موضحًا أن الدولة وأجهزتها تتحرك لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، إضافة إلى أن الدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب.

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يبدأ من 410 جنيهات.. ننشر أقساط شقق الطرح التكميلي لـ"سكن لكل المصريين 3"

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي، بعض الأقساط الاسترشادية الخاصة بالطرح التكميلي ضمن "سكن لكل المصريين 3"، والذي ينتهي في 4 يناير المقبل.

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خبير عسكري: حماس مستعدة لخطط إسرائيل بشأن "إغراق الأنفاق"

قال اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، إنه كانت هناك محاولة لإغراق الأنفاق في غزة بالمياه من قِبل إسرائيل، ولكن حركة حماس تعد عدتها لهذا الأمر ومستعدة لأي تصرف إسرائيلي مثل الهجوم بالغاز أو الماء.

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