سمير فرج: مصر لديها أفضل طائرة فى العالم

كتبت -داليا الظنينى :

كشف المفكر الإستراتيجي، اللواء سمير فرج، أن هناك جهد تنظيم تم إنجازه فوق التصور بمعرض إيديكس 2023، موضحا أن المعارض تقام كل عامين.

وأضاف فرج خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن هناك 8 معارض ثابتة في العالم تقام كل عامين.

وتابع فرج: هذه المعارض هي إيديكس الإمارات ومصر ومعرض الدفاع العالمي ويقام في بلد مختلف كل عامين، إضافة إلى معرض جنوب أفريقيا ومعرض باريس ومعرض الصين ومعرض لندن ومعرض موسكو ومعرض إندونسيا.

وأكد فرج، أن العقيدة المصرية دفاعية وليست هجومية، على عكس إسرائيل التي تنقل المعركة إلى أرض الخصم، موضحا أن مصر عملت على تنويع مصادر السلاح

وأكد فرج أن طائرة الـ إف 16 أحسن مقاتلة في العالم، ولكنها لا تصل إلى أي مكان، ولذا تم الاستعانة بالرافال الفرنسية.

وأشار فرج إلى أن مصر عملت على تطوير الصناعات الحربية والتي بدأها جمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي وكان يصنع الطائرات الحربية في حلوان.