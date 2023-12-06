هل تستمر الحكومة بعد الانتخابات.. رئيس حملة السيسى يجيب

كتبت -داليا الظنينى:

قال المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بالتقدم باستقالتها بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة.

وأضاف فوزي: منذ البداية والحملة وضعت خطاً فاصلاً بين رئيس الجمهورية والحملة، وكل الذى أستطيع قوله أن المادتين 146و147 من الدستور واضحة في طريقة إجراء التعديلات الوزارية .

وحول عدم تعيين الرئيس السيسى نائبا له، قال فوزي: كل الذي أستطيع قوله أن الدستور أجاز لرئيس الجمهورية ذلك لكن لم يلزمه، منوهاً إلى أن هذه سلطة تقديرية للرئيس فى الوقت الذي يراه مناسبا.

وأكد فوزي، أن رئيس الجمهورية لا يمكن أن يشغل منصبا حزبيا طبقا للدستور، موضحا أن مرشحنا مرشح لكل المصريين.