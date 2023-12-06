رئيس الحملة الانتخابية للسيسي: لا مساس بمجانية التعليم

كتبت -داليا الظنينى:

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: إن قدر هذه الإدارة أن تعمل على مسارات متوازية وتسابق الزمن، في ظل الوقت الذي مرت به الدولة من اضطرابات.

وأضاف فوزى خلال حواره لبرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة on, اليوم السبت: إن اهتمام الدولة ببناء الحجر على حساب البشر ليس قول حق، مؤكدا أنه تم تأهيل 4300 مدرسة تستوعب 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليون جنيه، وتم تقليل معدل التسرب من التعليم والاهتمام بالتعليم الفني، ومحو الأمية والتوسع في مسارات التعليم أهلي وخاص وعام، وأصبح لدينا حوالي 100 جامعة أي تضاعفت.

وأردف فوزي: إن مرشحنا حريص على تطوير أنظمة التعليم الفترة المقبلة والحفاظ على نسبة الإنفاق ومجانية التعليم التي لا مساس بها، إضافة إلى تطوير المدرس.