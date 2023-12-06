رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي: المرحلة المقبلة مرحلة القطاع الخاص

كتبت -داليا الظنينى:

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن السياسات الاقتصادية الخاصة بزيادة الإنفاق ودور الدولة، كانت سياسات اضطرارية، لملء فراغ القطاع الخاص، مؤكدا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة القطاع الخاص.

وأضاف فوزى خلال حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، اليوم الثلاثاء: إن الحملة لديها برنامج طموح للطروحات الحكومية والحياد التنافسي، ولدينا قوانين بإلغاء الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها أجهزة الدولة.

وأردف فوزى، أن مرشحنا لم يهتم بقطاع ويترك قطاع، ولم يهتم بفئة ويترك فئة، ولم يهتم بمحافظة ويترك أخرى.

وأكد فوزى، أن مسألة المبالغة في الإنفاق على البنية التحتية، قائلا: "عندما تكون كبيرًا ستكون أحلامك كبيرة، ومسألة أكبر مسجد وأكبر كنيسة، رمز للحرية الدينية والتسامح.

وختم بقوله: العاصمة الإدارية كانت موجودة وتحتاج إلى إرادة سياسية لتنفيذها، وهو ما حدث بالفعل مع الرئيس السيسي.