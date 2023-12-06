"السجيني" يكشف لمصراوي موقف قانون انتخابات المجالس المحلية

كتب - سامح سيد:

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية لا زال مجرد مقترحات تم تقديمها ومناقشتها خلال الحوار الوطني، مع التوصية بإصداره.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون لمجلس النواب بخصوص انتخابات المجالس المحلية.

وأضاف أنه من غير المعلوم متى تعتزم الحكومة التقدم بمشروع القانون الذي انتظرناه كثيرا، ونأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.

كان السجيني قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الحوار الوطني انتهى إلى ٧٥٪؜ قائمة مغلقة، حيث أن نص المادة ١٨٠ من الدستور توجب كوتة معينة المشرع الدستوري خصص لها نسبة وعدد من المقاعد لتمثيل عدد من الفئات ولا يمكن إن تتحقق هذه الكوتة سوى بالقائمة المطلقة المغلقة"

وأشار إلى أنه القوى السياسية في الحوار الوطني كانت تتحدث في مناقشتها عن نظام الثلث والثلثين ونسبة ٥٠٪؜ قائمة و٥٠ ٪؜ فردي لكن الحوار انتهت مناقشاته بالإجماع بما فيها الأحزاب المدنية وهذا لأول مرة حول مسألة ٧٥٪؜ قائمة مغلقة وتبقى ٢٥٪؜ بالنظام الفردي.