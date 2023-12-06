تغيير المسار.. وزير التعليم: لابد من القضاء على بعبع الثانوية العامة

كتبت -داليا الظنينى :

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن أي تغيير في المنظومة التعليمية لا بد أن تقابل بنوع من المقاومة، مبينا أن مقاومة الطلبة كانت مختلفة في رحلة تطوير التعليم.

وأضاف حجازى خلال حواره لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": إن الاعتماد على الاختبار التحصيلي يساعد الطلاب على الغش، لأنه يعتمد على مجرد 3 ساعات لقياس عمل عام كامل في الثانوية العامة.

وأكد أنه لا بد من القضاء على "بعبع" الثانوية العامة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة تغيير المسار، إضافة إلى ضرورة إقامة حوار مجتمعي قبل أي تغيير أو تطوير، وعدم مفاجئة المواطنين بالقرارات والقوانين.