أمين الغرف التجارية يكشف موعد انتهاء أزمة السكر

كتبت -داليا الظنينى :

قال علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية، إنه لا توجد أزمة نقص سكر في مصر، موضحا أن لدينا رصيد من السكر يكفي استهلاك المواطنين وأيضا استهلاك الصناعة.

وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، مساء الثلاثاء، أن تحرك الأسعار العالمية للسكر كان أحد أسباب أزمة أرتفاع السكر في مصر، منوها إلى أن القطاع الخاص توقف عن استيراد السكر وهذا أحد أسباب الأزمة أيضا.

وتابع: "إذا تم وضع تسعيره جبرية للسكر سيختفي تماما وتزداد الأزمة"، مؤكدا أنه لدى وزارة التموين 550 ألف طن سكر يكفى لاستهلاك 3 أشهر.

وأكد أن "أزمة ارتفاع أسعار السكر ستنتهى خلال أسبوع على أقصى تقدير".