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نشرة منتصف الليل| ضبط شبكة فساد بوزارة التموين.. وتحذير من طقس الأربعاء

12:30 ص الأربعاء 06 ديسمبر 2023
نشرة منتصف الليل| ضبط شبكة فساد بوزارة التموين.. وتحذير من طقس الأربعاء

نشرة منتصف الليل

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كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها، مشاركة منتجات المصانع الحربية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، في المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"، وكشف تفاصيل ضبط شبكة فساد بوزارة التموين، وإعلان وكالة الفضاء المصرية موعد إطلاق القمر الصناعي "نكس سات".

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

وكالة الفضاء المصرية مصر سات 2 القمر الصناعي المصري معرض إيديكس مايا مرسي هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية الطقس أحمد موسى شبكة فساد بوزارة التموين

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