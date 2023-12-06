أمطار وشبورة كثيفة.. طقس متقلب خلال أسبوع (بيان رسمي من الأرصاد)

كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 6 ديسمبر، إلى الاثنين 11 ديسمبر 2023، على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأربعاء..

يسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا)، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الخميس..

شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الجمعة..

شبورة مائية (من 4 الى 9 صباحاً تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من بنسبة حدوث (40% تقريبا) السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث ( 30% تقريبا) على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة طقس السبت والأحد..

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الإثنين..

شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.