وفاة نجل الشيخ الطبلاوي.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود غدًا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت نقابة القراء وفاة محمود الطبلاوي نجل المرحوم الشيخ محمد محمود الطبلاوى قارئ الإذاعة والتليفزيون، نقيب قراء القرآن السابق عن عمر يناهز ٥٧ عاما.

وقال المحاسب إبراهيم الطبلاوي، إن وفاة شقيقه جاءت طبيعية بالمنزل وكان قد مرض قبلها لمدة أسبوعين، وسيصلى على الجثمان ظهر غدا الأربعاء بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين وستقام ليلة العزاء فى نفس اليوم بقاعة الصفا بمسجد المشير محمد حسين طنطاوى.

من جانبه قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، إن الفقيد لحق بوالده، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة للعائلة الكريمة وندعو الله تبارك وتعالى لهما الرحمة والغفران وأن يشفع فيهما القرآن وسيدنا النبى العدنان، سائلين المولى عز وجل أن ينزل السكينة على أسرته.