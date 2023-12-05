غدا.. حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

كتب- محمد شاكر

أعلن مجلس أمناء جائزة أحمد فواد نجم لشعر العامية المصرية، إقامة حفل توزيع الجوائز لعام 2023 في دورتها العاشرة، غدا الأربعاء، 6 ديسمبر 2023 م في تمام الساعة السادسة والنصف مساء في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتشمل الجائزة:

أولا: جائزة الأعمال الشعرية بإجمالي ثلاثمائة ألف جينه مصري:

100 ألف جنيه للفائز الأول ولا يجوز تقسيمها.

200 ألف جنيه تقسم بالتساوي على المتسابقين العشر الأوائل.

ثانيا: جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية قيمتها خمسون أألف جنيه مصري ولا يجوز تقسيمها.

يشار إلى أن أحمد فؤاد نجم، (1929- 2013) أحد أهم شعراء العامية فى مصر وأحد ثوار الكلمة واسم بارز فى الفن والشعر العربى ولُقب بالفاجومى المصرى وبسبب ذلك سجن عدة مرات.

ويترافق اسم أحمد فؤاد نجم مع الشيخ إمام، وهو ملحن ومغن حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيرى الذى بدأ بعد نكسة 1967، حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيرى الذى بدأ بعد نكسة 1967، وفى عام 2007 اختارته المجموعة العربية فى صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة سفيرا للفقراء.