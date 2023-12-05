وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية في "إيديكس 2023"

كتب - محمد سامي:

في إطار فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023» في نسخته الثالثة، الذي تستمر فعالياته حتى 7 ديسمبر الجاري، على أرض جمهورية مصر العربية، شهد المعرض إقبالاً كبيراً وإشادة واسعة من الزائرين الذين عبروا عن مدى قدرة مصر وقواتها المسلحة على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهي قدرات الدول الرائدة في تنظيم مثل تلك المعارض العسكرية الكبرى، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من أحدث الأنظمة والمعدات العسكرية عالمياً بكل أجنحة المعرض التي تضمنت معروضات في 22 جناحاً دولياً لأكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة، وتنوعت فئات العارضين من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والتي شاركت بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية بالمعرض الذي يتيح للزائرين مشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية، وذلك بحضور العديد من الوفود العسكرية رفيعة المستوى لأكثر من 100 دولة وزائري المعرض من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والعاملين في هذا المجال.

كما حظي المعرض بتواجد مكثف لمختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ووكالات الأنباء العالمية التي حرصت على نقل صورة حية من المعرض الذي يحظى باهتمام دولي بكل الأوساط العسكرية.

كما شهدت فعاليات اليوم الثاني للمعرض عقد عدد من اللقاءات مع قادة الوفود العسكرية، إذ التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بأوباه موتشينغوري كاشيري وزير دفاع زيمبابوي، يرافقها الفريق أول فيليب اليريو سيباندا رئيس أركان زيمبابوي، وشهد اللقاء توقيع مذكرتي تفاهم في عدد من مجالات التعاون العسكري، كما التقى بالفريق أول ذاكر عسكر أوغلو حسنوف وزير دفاع أذربيجان، حضر اللقاءين الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة

كما التقى القائد العام للقوات السلحة بالعميد قصور كولبالي وزير دفاع بوركينا فاسو، وباسكال سوريس نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تاليس العالمية، وروبيرت خاشادوريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بجمهورية أرمينيا، وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في نسخته الثالثة وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية.

وقام القائد العام للقوات المسلحة، بجولة تفقدية تضمنت المرور على أجنحة المعرض وكبرى الشركات العارضة، اطمأن خلالها على مستوى التنظيم وكل الفعاليات التي يشهدها اليوم الثاني للمعرض.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق ركن صغير حمود بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة قائد العملية المشتركة اليمنية، والعميد إبراهيما سوري بانجورا رئيس أركان القوات المسلحة لغينيا كوناكري، وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا وبحث آفاق التعاون في المجالات العسكرية المختلفة.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان.