يبدأ من 410 جنيهات.. ننشر أقساط شقق الطرح التكميلي لـ"سكن لكل المصريين 3"

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كتب- محمد عبدالناصر:

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي، بعض الأقساط الاسترشادية الخاصة بالطرح التكميلي ضمن "سكن لكل المصريين 3"، والذي ينتهي في 4 يناير المقبل.

وأكد الصندوق، أن الإعلان التكميلي لطرح سكن لكل المصريين 3، يتضمن وحدات 90 مترًا (3 غرف وصالة)، وتنقسم إلى وحدات جاهزة للتسليم، بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي، كما يوجد وحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهرًا

الوحدات التي سيتم تسليمها بشكل فوري، لن يتم سداد أي دفعات مالية في الوقت الحالي، لكن سيتم دفع 35 جنيها رسوم طلب التحويل في البريد، وتبدأ أسعار الوحدات من 194 ألف جنيه، و207 آلاف جنيه.

وتكون الأقساط بداية من 410 جنيهات و476 جنيه بالنسبة للشقق التي تبدأ أسعارها من 194 ألف جنيه، ويكون الحد الأدنى للدخل 1200 جنيه.

بينما الشق التي تصل لـ 207 آلاف جنيه، سيكون القسط الشهري 445 جنيها وحتى 511 جنيها، ويكون الحد الأدنى للدخل الشهري 1200 جنيه.

أما فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهرًا سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه، ويتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان بجانب 35 جنيها، ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات، وتبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.

وتبدأ أسعار الشقق من 500 ألف جنيه وحتى 530 ألف جنيه وفقا لمكان كل وحدة، كما يمكن زيادة أسعار الشقق في حدود 15%.

ويكون الحد الأدنى لهذه الشقق 3500 جنيه، فيما تبدأ الأقساط من 1750 جنيه وحتى 2230 جنيها وفقا لدخل المتقدم ومدة التمويل.

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