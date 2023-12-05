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BBC

"وعد للمصريين".. المصرية للاتصالات تكشف موعد عودة الإنترنت بعد العطل المفاجئ

08:33 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

المهندس محمد أبوطالب

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كتبت - محمد شاكر:

كشف المهندس محمد أبوطالب، نائب رئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أسباب انقطاع الإنترنت في بعض المناطق، قائلًا: إنه حدث عطل فني تقني أصاب أحد الأجهزة المسئولة عن تشغيل الشبكة، مشيرًا إلى أنه تم تدارك العطل وإصلاحه.

وقال أبوطالب، في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن الخدمة ستعود تدريجيًا خلال الساعات القادمة، موضحًا أن الشركة لديها عدد من الأجهزة البديلة التي جعلت العطل يتم إصلاحه بشكل سريع.

وتابع، أنه لا يوجد مكان محدد حدث فيه انقطاع الإنترنت، ولكن الانقطاع حدث في عدة أماكن في الجمهورية، نظرًا لأنه يتم توزيع المناطق ولا يتم وضع المحافظات على أجهزة واحدة.

وأردف، نائب رئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن ما حدث هو عطل مفاجئ وارد حدوثه ويتم التشغيل على الأجهزة البديلة، ونعد المصريين بعودة الخدمة بشكل طبيعي خلال ساعات، مؤكدًا أن العطل تم إصلاحه بالفعل والخدمة عادت في بعض المناطق وستعود لباقي المناطق تدريجيًا.

المهندس محمد أبوطالب لمصرية للاتصالات أسباب تعطل خدمات الإنترنت عطل فني تقني العطل يتم إصلاحه بشكل سريع

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