خبير عسكري: حماس مستعدة لخطط إسرائيل بشأن "إغراق الأنفاق"

كتبت -داليا الظنيني:

قال اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، إنه كانت هناك محاولة لإغراق الأنفاق في غزة بالمياه من قِبل إسرائيل، ولكن حركة حماس تعد عدتها لهذا الأمر ومستعدة لأي تصرف إسرائيلي مثل الهجوم بالغاز أو الماء.

وأضاف سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس خططت للبقاء تحت الحصار لفترة كبيرة، مشيرا إلى أن حماس لن تستسلم وستواصل الوقوف أمام إسرائيل.

وتابع: إسرائيل لن تبكي على الأسرى حال تخلصت منهم.