لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش "إيديكس 2023"

كتب- محمد سامي:

عقد قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لقاءات ثنائية مع عدد من القادة العسكريين، في إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 ".

والتقى قائد القوات البحرية الفريق أشرف عطوة مع قائد القوات البحرية اليونانية، وآمر القوة البحرية الكويتية، وقائد القوات البرمائية بهيئة الأركان البحرية الإيطالية، ووزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب أفريقيا ، وكبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون أفريقيا والشرق الأوسط ، ورئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب والوفد المرافق له.

كما التقى قائد القوات الجوية الفريق محمود فؤاد عبد الجواد مع كبير مستشاري، رئيس أركان الدفاع البريطاني لشئون أفريقيا والشرق الأوسط، ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلاً عن قائد القوات الجوية، ومساعد وزير الدفاع الصربى للموارد المادية ، ونائب رئيس شركة (Leonardo hel) الإيطالية ، ورئيس مجلس إدارة (MBDA) الفرنسية ، والنائب الأول والمدير التنفيذى لشركة (روسابرون إكسبورت) الروسية ، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوى البيلا روسى .

كما التقى قائد قوات الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي مع وزير الدفاع الوطني لمدغشقر، وقائد قوات الدفاع الجوى الملكية السعودية، ورئيس أركان القوات المسلحة الجيبوتية، ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلاً عن قائد القوات الجوية ، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوى البيلا روسى ، ونائب الرئيس والرئيس التنفيذى لشركة (LOCKHEED MARTIN) بالسعودية وأفريقيا ، ورئيس أركان القوات الجوية الرواندية.

كما التقى رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة اللواء كمال وفاء مع رئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية، ممثلاً عن قائد القوات الجوية، وكبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشئون أفريقيا والشرق الأوسط، ومساعد وزير الدفاع الصربى للموارد المادية.

وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تشهدها الدول المشاركة بالمعرض، وكذلك سبل تعزيز العلاقات العسكرية في مختلف المجالات بما يعزز من قدرة القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية.