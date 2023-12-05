عزة مصطفى تطالب بتكريم ناهد فريد شوقي وأشرف عبد الغفور

كتب- محمد شاكر:

نعت الإعلامية عزة مصطفى، المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء عن عمر 73 سنة، قائلة: كل التعازي لأسرة المنتجة ناهد فريد شوقي ولأسرة الفن المصري كله.

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديمها لبرنامجها صالة التحرير، على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: أول أمس توفى إلى رحمة الله الفنان القدير العظيم أشرف عبدالغفور، إثر حادث أليم، فكل التعازي لأهله.

وطالبت "مصطفى" بتكريم كلًا من الفنان أشرف عبد الغفور والمنتجة ناهد فريد شوقي، قائلة: "الناس دي قدموا تاريخ مشرف للفن المصري، ولذلك أطالب كل المسئولين من أهل الفن بتكريمهم في أقرب فرصة لأنه أقل شيء يمكن أن نقدمها للفنانين الذين كان كل همهم الفن والإبداع المصري".

وفي وقت سابق من اليوم، شُيِّع جثمان الراحلة ناهد فريد شوقي، وانطلقت الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعدما توفيت عن عمر ناهز الـ73 عاما.