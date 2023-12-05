إيديكس 2023.. ننشر تفاصيل الجناح السعودي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

كتب- محمد أبو بكر:

شاركت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس"، بوجود شركاء القطاع الخاص لديها، والذي يضم عددًا من الشركات؛ منها الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والشركة الكيميائية السعودية القابضة، وشركة قدرة الصناعية، وشركة الزامل البحرية، ويشارك بـ5 صناعات تمثل التصنيع العسكري في العالم.

وقال مصدر لـ"مصراوي"، في تصريحات خاصة، إن شركة "سامي" هي كيان وطني مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، تأسس في مايو 2017م، يُعنى بتطوير ودعم الصناعات الدفاعية وتعزيز اكتفاء المملكة الذاتي، ويلعب دورًا رئيسيًّا في توطين 50% من إنفاقها الدفاعي، ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويطمح ليكون ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.

وأضاف المصدر أن الشركة تعمل على تطوير أحدث التقنيات وصناعة منتجات ذات مستوى عالمي، وتقديم خدمات عالية الجودة؛ للارتقاء بقطاع الصناعات الدفاعية وتأمين الإمدادات اللازمة.

وأشار المصدر إلى الشركة تطمح إلى أن تكون ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية بالعالم بحلول عام 2030، وتستند إلى أحدث التقنيات وأفضل الكفاءات الوطنية؛ لتطوير منتجات وخدمات دفاعية بمواصفات عالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة العربية السعودية، في مجال الصناعات الدفاعية.

اقرأ أيضًا:

إيديكس 2023.. ننشر تفاصيل الجناح الإماراتي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية