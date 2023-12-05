أبرزها تتبع مصادر المياه.. 6 استخدامات ومهام للقمر الصناعي المصري "مصر سات 2"

كتب - عمر كامل:

عددت وكالة الفضاء المصرية استخدامات ومهام القمر الصناعي المصري "Misrsat2" "مصر سات 2" والذي تم إطلاقه ظهر يوم 4 ديسمبر بتوقيت بكين، من إحدى القواعد الصينية بمشاركة مهندسين مصريين، وفيما يلي أبرز استخدامات القمر الصناعي بحسب ما ذكرته وكالة الفضاء في وقت لاحق:

1- تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها في القطر المصري طبقا لطبيعة التربة والأجواء

2- التخطيط العمراني

3- متابعة تغييرات الشواطئ وخاصة في السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا

4- تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار

5- التعدي علي الأراضي المملوكة للدولة

6- استخدامه في عدد من التطبيقات الحيوية

شاهد لحظة إطلاق القمر الصناعي المصري "مصر سات 2"