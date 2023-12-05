أبرزها تتبع مصادر المياه.. 6 استخدامات ومهام للقمر الصناعي المصري "مصر سات 2"
كتب - عمر كامل:
عددت وكالة الفضاء المصرية استخدامات ومهام القمر الصناعي المصري "Misrsat2" "مصر سات 2" والذي تم إطلاقه ظهر يوم 4 ديسمبر بتوقيت بكين، من إحدى القواعد الصينية بمشاركة مهندسين مصريين، وفيما يلي أبرز استخدامات القمر الصناعي بحسب ما ذكرته وكالة الفضاء في وقت لاحق:
1- تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها في القطر المصري طبقا لطبيعة التربة والأجواء
2- التخطيط العمراني
3- متابعة تغييرات الشواطئ وخاصة في السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا
4- تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار
5- التعدي علي الأراضي المملوكة للدولة
6- استخدامه في عدد من التطبيقات الحيوية
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