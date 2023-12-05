الطقس.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المسيطرة على الساعات المقبلة.. فيديو

وزيرة البيئة: 2 مليون طائر يهاجرون مرتين كل عام في مسار هجرة البحر

كتب- إسلام لطفي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ الساعات المقبلة تشهد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن السحب الكثيفة التي شهدتها المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، ستقل خلال يوم غدٍ الأربعاء، موضحة أن فرص سقوط الأمطار ستقل هي الأخرى.

وأشارت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة حيث تصل الصغرى إلى 13 درجة، ما يزيد من الإحساس بالبرودة.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة و"الجواكت" خلال فترات الصباح الباكر والليل المتأخرة، حتى لا يكونوا عرضة لحالات الإنفلونزا ونزلات البرد.