سعر السكر.. توجيه مهم من وزير التموين لمواجهة الأزمة

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كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكل المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو، وتتم المتابعة لحظيًّا لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.

وأضاف المصيلحي أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يوميًّا، مشيرًا إلى أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري على الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية تحول دون حصول المواطن على السكر.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، معاون وزير التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة بالمحافظات.

أفاد التقرير أنه يتم ضخ طن ونصف طن يوميًّا بكل مجمع استهلاكي.

وأشار المتحدث الرسمي معاون الوزير إلى أن التقرير الوارد شمل إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكية ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الدكتور علي المصيلحي يتابع يوميًّا الضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكل المحافظات.