كتاب دوري من 4 نقاط.. التعليم تحدد موقف المدارس خلال الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بشأن موقف الدراسة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وجاء في الكتاب الدوري، أنه يتعين على جميع المديريات والجهات المختصة بالوزارة التنبيه مشددا بالالتزام با يلي:

1- حضور وانتظام جميع المعلمين، والعاملين بالمدارس، بكل أنواعها "رسمية - خاصة - دولية" خلال فترة انعقاد الانتخابات.

2- تخصيص مكان مناسب لجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانًا انتخابية في أقرب مدرسة لهم.

3- حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات.

4- انتظام الدراسة بالمدارس بجميع أنواعها "رسمية - خاصة - دولية" غير المخصصة كلجان انتخابية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين 10 و11 و12 ديسمبر 2023 في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.