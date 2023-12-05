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BBC

رئيس العربية للتصنيع يبحث تعزيز التعاون مع إحدى الشركات الكورية الجنوبية الرائدة

02:41 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف

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كتب- محمد سامي:

بحث اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع تطوير التعاون مع مدير إدارة البرامج الدولية بشركة KAI الكورية الجنوبية العالمية والوفد المرافق، على هامش فاعليات اليوم الثاني من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023"، والذي يقام بمصر في نسخته الثالثة بمركز مصر الدولي للمعارض خلال الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون في عدد من مجالات الاهتمام المشترك ومنها صناعات الطيران، حيث رحبت الهيئة بإقامة شراكة مع الشركة الكورية في الصناعات الدفاعية المختلفة.

وأكد اللواء أركان حرب مختار عبداللطيف، أن إقامة معرض إيديكس 2023 يعد فرصة كبيرة للتأكيد على أن مصر تتمتع بالحوافز الجاذبة للاستثمارات، وهو ما يظهر جليا من خلال الأعداد المشاركة في فعاليات المعرض بنسخته الثالثة.

اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس العربية للتصنيع الشركات الكورية الجنوبية

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