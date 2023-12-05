ضبط 23 طن سكر وأرز ودقيق.. تفاصيل حملة رقايبة جديدة لـ "حماية المستهلك"

كتب- أحمد السعداوي:

شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المكبرة والموسعة، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

وبحسب بيان صحفي، يأتي ذلك استمرارًا لجهود جهاز حماية المستهلك الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ومنع الغش بكل صوره، وضمانًا لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية بالقاهرة الكبرى التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من وجوده بالأسواق، مؤكدًا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة؛ لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

ونوه رئيس الجهاز بأن الجهاز لن يدخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية؛ من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدًا إحالة المخالفين للنيابة العامة، مشيراً إلى تكثيف الحملات على مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز، مؤكدًا أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين؛ خصوصًا عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع .

محافظة سوهاج

- وفي هذا الإطار، شن فرع الجهاز بمحافظة سوهاج بالاشتراك مع فرع الجهاز بأسيوط، حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق محافظة سوهاج، وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي من فرعي (سوهاج- أسيوط).

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرًا وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار- البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر- حجب السلع عن التداول- تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية- عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

وجاءت المضبوطات بمحافظة سوهاج على النحو التالي :

2 طن أرز (حجب عن التداول- مجهول المصدر)

2 طن بقوليات ( مجهول المصدر)

2 طن فلفل أحمر مُعبأ (مجهول المصدر)

1.5 طن منتجات غذائية متنوعة (مجهول المصدر- غير صالحة للاستهلاك)

محافظة الشرقية

شن فرع الجهاز بمحافظة الشرقية حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق المحافظة، وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي، وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرًا؛ وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار- البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر- حجب السلع عن التداول- تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية- عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

وجاءت المضبوطات بمحافظة الشرقية على النحو التالي :

2.5 طن دقيق (مجهول المصدر)

925 كجم سكر (بيع بأزيد من السعر)

محافظة الدقهلية

وشن فرع الجهاز بمحافظة الدقهلية حملات مكبر وموسعة أمس بنطاق المحافظة، وتشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار- البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر- حجب السلع عن التداول- تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية- عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

وجاءت المضبوطات بمحافظة الدقهلية على النحو التالي :

4 طن سكر (حجب عن التداول - بيع بأزيد من السعر)

1.3 طن أرز (حجب عن التداول - مجهول المصدر)

4 أطنان دقيق (مجهول المصدر).

3 أطنان ذرة صفراء (مجهول المصدر - غير صالح للاستهلاك)

ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .

ويُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًّا، أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999 .