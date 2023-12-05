مسؤول تركي: معرض "إيديكس" أصبح ضمن مصاف المعارض الدولية الكبرى

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القاهرة- أ ش أ:

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السعي إلى زيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها العسكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع لامتلاك القدرة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي، نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية الدكتور مهندس مصطفى مُرات شيكات، بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس- EDEX 2023"، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، دور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر، وكذا دورها في مجال التصنيع المدني بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.

وأوضح الوزير أن اللقاء شهد بحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من مجالات التصنيع العسكري، والتي تم مناقشتها بشكل مبدئي خلال اللقاءات التي تمت بين الجانبين، الشهر الماضي، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد الوزير محمد صلاح، بالمشاركة المتميزة للجانب التركي بالمعرض في نسخة هذا العام من خلال (22) شركة تركية، وهو ما يعكس تطوراً استثنائياً في أعداد الجهات التركية المشاركة، في ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات (المصرية- التركية) الفترة الأخيرة، والتي تتم في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية الدكتور مهندس مصطفى مُرات شيكات، بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، والتي تتميز بالتطور والتنوع، معرباً عن ثقته في الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبحثية والبشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي، والتي يتطلع الجانب التركي للتعاون معها؛ نظراً لأنها تعد أحد أهم الكيانات الصناعية في مصر.

وأكد شيكات أن معرض "إيديكس" أصبح ضمن مصاف المعارض الدولية الكبرى التي تتيح الفرصة لمختلف الشركات العالمية المنتجة للسلاح ومختلف الأنظمة الدفاعية للتباحث وتبادل الخبرات والرؤى في مجال التصنيع العسكري.

وأوضح أهمية مواصلة العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والانتقال لمرحلة جديدة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.

بدوره، أوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير محمد صلاح أكد، خلال اللقاء، أن الإنتاج الحربي يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته، إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية أو عالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له، وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.