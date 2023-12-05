رئيس وكالة الفضاء: القمر الصناعي "مصر سات 2" يبدأ إنزال بيانات لمصر

كتب- عمر كامل:

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي المصري "مصر سات 2" دخل المدار المخصص له بعد 830 ثانية من الإطلاق، مضيفا أنه فور دخوله المدار تم فصله، والتواصل معه، والاطمئنان على صحة عمله.

وأعلن صدقي خلال تصريحات صحفية، منذ قليل، أن المحطة المصرية بدأت تتواصل مع القمر، و بالأمس تم إنزال عدد من البيانات من المحطة الأرضية في مصر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن اليوم سيتم استكمال عمليات الإتصال مع القمر في إطار استمرار عمليات الاختبار.

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