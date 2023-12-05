فيديو.. لميس الحديدي توجه رسالة بعد قطع الاتصالات عن غزة وتوسيع إسرائيل العمليات البرية

كتب- إسلام لطفي:

علقت الإعلامية لميس الحديدي على قطع الاتصالات بالكامل عن قطاع بعد إعلان جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية في قطاع غزة، قائلة : "الجيش الإسرائيلي أعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة وسط صرخات المنظمات الدولية في طليعتها الصليب الأحمر، حيث قال إن معاناة سكان قطاع غزة فاقت القدرة على الاحتمال بينما قالت الأونروا أن الفلسطينين لن يموتوا فقط بسبب القصف بل بالأمراض والجوع والبرد".

وتابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة " ON": "في هذه اللحظة يعتريني الخوف أن العالم بدأ يعتاد مشاهد الألم والدمار والموت واستمرار آلة القصف الإسرائيلية وسط الصمت الدولي المخزي وهو صمت الأنظمة وليس الشعوب حيث يبدو المشهد وكأنه بات معتادًا وظهر ذلك في تراجع الاهتمام الإخباري في المحطات الإخبارية الدولية على سبيل المثال".

وواصلت: "شعب يموت وسط آلة قتل لاتتوقف ويبقى الرهان على الموقف العربي فقط ولازم أسأل أين نتائج القمة العربية الإسلامية؟ واللجنة الوزارية المنبثقة عن تلك القمة؟ أين هذا؟ هل سيبقى العرب يراقبون مشاهد الموت مثل الآخرين".

وقالت: "مصر وقطر قامتا بجهد كبير في الفترة الاخيرة في مد الهدنة الإنسانية ومن قبلها مصر تعمل في إطار المساعدات واستقبال الجرحى، ولا أحد يتحرك والمشاهد باتت معتادة وهل سيصبح المعتاد أن نقوم يوميًا بإحصاء عدد الشهداء الذي شارف حاجز 16 ألف شهيدا.