عقد مسجل وإقرار بإخلاء السكان.. المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة هدم

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة هدم وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2006.

وقالت محافظة القاهرة، إن القانون رقم 144 لسنة 2006 حدد مجموعة من المستندات اللازم تقديمها من أجل استخراج رخصة هدم، وهي كما يلي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك.

2- صورة التوكيل رسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل.

3- أصل عقد مقاولة معتمدة من الاتحاد المصري.

4- أصل عقد ملكية مسجل.

5- أصل شهادة سلبية.

6- أصل شهادة إشراف على الهدم معتمدة من نقابة المهندسين.

7- كشف من الضرائب العقارية "كشف مشتملات" أو صورة الترخيص السابق.

8- رسم كروكي لقطعة الأرض بالحدود والأبعاد.

9- أصل محضر قياس قطعة الأرض.

10- إقرار من الشهر العقاري بإخلاء العقار من السكان.

11- عدد 4 صور فوتوغرافية لواجهات العقار من جميع الزوايا.

12- شهادة إحداثيات الموقع "المتغيرات المكانية".

13- أسطوانة "CD" بالمستندات "مستندات مؤرشفة".