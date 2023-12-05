الطقس الآن.. تكاثر السحب وأمطار على 5 مناطق

كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن آخر صور الأقمار الصناعية تبين تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع تقدم الوقت.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان قبل قليل، أنه توجد أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

كما توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتنشط حركة الرياح المصاحبة للسحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.