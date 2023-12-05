زيارة مبعوثين من عدة دول إفريقية و آسيوية للمعمل المركزي للمناخ الزراعي

كتب- أحمد مسعد:

زار وفد من عدد دول افريقية و اسيوية المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية و ذلك ضمن فاعليات برنامج تدريبي عن "الزراعة تحت الصوب و الزراعة بدون تربة لتحقيق الامن الغذائي.

وقال المركز الإعلامي بمركز البحوث الزراعية ، اليوم الاثنين ، إن المركز المصري الدولي للزراعة، عرض نظم الزراعة الحديثة تحت الصوب و الزراعة بدون تربة و انتاج تقاوي المشروم و تادوير المخلفات العضوية بأساليب صديقية للبيئة و الانشطة المختلفة لموقع البوصيلي للزراعة المحمية في نظم الزراعة بدون تربة و انتاج الاسماك تكامليا مع نباتات الخضر.

وأكد مدير معمل المركز المناخي الدكتور محمد عبد ربه ، علي عرض محطات الارصاد الجوية الزراعية حيث شرح د سمير محمود المشرف على المحطات و بيانات الارصاد الجوية الزراعية و كيفية عمل المحطة و صيانتها.

و أكد عبد ربه، علي تداول البيانات بين الباحثين العاملين بقسم الزراعة بدون تربة التابع للمعمل المركزي للمناخ الزراعي.