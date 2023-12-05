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BBC

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

10:00 ص الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

أمطار وشبورة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد 10 ديسمير.

وتوقعت أن يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحر والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يوجد شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق.

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار متوسطة ورعدية قد تصل إلى السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون خفيفة إلى متوسطة على شمال ووسط سيناء، وجنوب الصعيد.

الأربعاء 6 ديسمبر

شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

الخميس 7 ديسمبر

شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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أمطار شبورة طقس الأرصاد الجوية رياح درجات الحرارة اتربة

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