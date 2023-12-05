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BBC

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة جوية مسيطرة خلال ساعات

03:00 ص الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي تصل لحد الضباب على أغلب المناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد كما ينخفض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

وتوقعت الأرصاد أن يسود الثلاثاء طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ،معتدل على جنوب سيناء ،حار على جنوب الصعيد كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة غدا 23 درجة مئوية.

وأوضحت: تظل الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

الشبورة المائية الكثيفة الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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