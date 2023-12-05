نشرة منتصف الليل| تفاصيل الفرقاطة المصرية "الجبار".. والأرصاد تكشف طقس الثلاثاء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الماضية، كان أبرزها، الكشف عن أهمية الفرقاطة المصرية "الجبار"، التي دشنها الرئيس السيسي، والأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الساعات المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

وزير الإنتاج الحربى: نمتلك 16 مصنعًا.. ولدينا تكنولوجيا على أعلى مستوى

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة تمتلك 16 مصنعًا و4 شركات.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن الإنتاج الحربي لديه إمكانيات تكنولوجية على أعلى مستوى، موجها بالشكر لكل العاملين في الإنتاج الحربي على الجهد المبذول.

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أمطار وسيول على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحر والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

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مدير الكلية البحرية السابق: الفرقاطة المصرية "الجبار" الأحدث عسكريا على مستوى العالم

كشف اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، أهمية الفرقاطة المصرية "الجبار"، التي دشنها الرئيس السيسي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، على هامش افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

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تفاصيل لقاء رئيس مجلس الشيوخ وزير الأمن العام الفيتنامي

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين بمقر المجلس اللواء (تو لام) وزير الأمن العام وعضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الفيتنامي والوفد المرافق له.

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العربية للتصنيع: تعاون مصري مع داسو الفرنسية لإنتاج رافال محلية الصنع

كشف اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، التعاون مع شركة داسو الفرنسية بناء على توجيهات الرئيس السيسي، حيث تم إنشاء مدرسة لإنتاج الطائرات الحربية ومقرها حلوان، وتم التحاق 20 طالب بها، بالإضافة إلى وجود 3 خبراء من شركة داسو لتعليم الطلاب.

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