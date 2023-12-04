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BBC

الخارجية: لا تدخل لأي طرف في إجراءات عودة المصريين في قطاع غزة

11:37 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

السفير أحمد أبو زيد

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كتب- حسن مرسي:

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن السلطات المصرية فقط التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى أرض الوطن.

وشدد أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، اليوم الإثنين، على أن الأسماء لا يتم إرسالها لأي جهات سوى الجهات المصرية فقط، مؤكدًا: لا تدخل لأي طرف في إجراءات عودة المصريين في قطاع غزة.

وأوضح متحدث وزارة الخارجية: أي مواطن مصري يتواصل مع مكتب التمثيل المصري الموجود في رام الله، ويوافيهم بالأسماء والوثائق الثبوتية، والمكتب يقوم بمراجعة الوثائق وموافاة القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بها لاستكمال إجراءات العودة من قطاع غزة إلى أرض الوطن.

السفير أحمد أبو زيد عودة المصريين في قطاع غزة المتحدث باسم الخارجية المصرية مكتب التمثيل المصري لتمثيل المصري الموجود في رام الله

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