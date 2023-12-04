فيديو وصور.. الفنانة شيرين وطاهر أبوزيد يدعمان السيسي في مؤتمر "حماة الوطن"

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مصنع لدعم السيسي بالانتخابات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

شاركت الفنانة شيرين، ووزير الرياضة الأسبق طاهر أبوزيد في المؤتمر الجماهيري الذى نظمه حزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في سباق الانتخابات الرئاسية.

وقالت شيرين خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد: "طول ما أنا على قيد الحياة هفضل أرشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لأنه هو الذى عبر بنا إلى بر الأمان.. وحبه باق داخل قلوب أحفادنا وأبنائنا".



وأضافت الفنانة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنى مصر الجديدة بخلاف الصورة الماضية، فقد أولى اهتماما بالفن وبأبنائنا من ذوي الهمم، الذى كان يطلقوا عليهم في الماضي ذوى الاحتياجات الخاصة، لكن رؤية الرئيس لهم غيرت حياتهم للأفضل.

وقال طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أكثر المصريين حبا للوطن، لافتا إلى أن المصريين يحتشدون ليؤكدوا للعالم أن الجبهة الداخلية للوطن هي الكتلة المعبرة التي ستفاجئ العالم.

وأوضح "أبو زيد"، أن الشعب المصري قادر على كل شيء كما حول نكسة 67 إلى انتصار 73، لافتا إلى أن مصر استعادت قوتها وأصبحت الأكثر تأثيرا في المنطقة.