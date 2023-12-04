مدير "علوم الفضاء" بجامعة القاهرة: مصر تسير بخطوات ثابتة في هذا المجال



كتبت -داليا الظنينى :

علق أسامة شلبية مدير مركز علوم الفضاء بجامعة القاهرة، على إعلان وكالة الفضاء المصرية، نجاح إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من الصين.

وأضاف شلبية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر تخطو خطوات ثابتة في اتجاه علوم تكنولوجيا الفضاء، موضحًا أن العالم يتجه إلى الفضاء حتى يمتلك كل ما يتواجد على الأرض.

وأوضح أن مصر تسعى إلى توطين تكنولوجيا علوم الفضاء لتكون في مصاف الدول الفضائية، منوهًا أن هناك تعاون استراتيجي مع الصين في نقل وامتلاك علوم وتكنولوجيا الفضاء.