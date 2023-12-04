مشرف الرواق الأزهري ينفي تعرض الشيخ الطيب لأزمة صحية

كتبت- داليا الظنينى :

نفى الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ما تردد عن تعرض الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لأزمة صحية.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن فضيلة الأمام الطيب بحالة صحية جيدة، وتواجد في مكتبه منذ بداية اليوم حتى السادسة مساءً.

وأوضح أن شيخ الأزهر تواجد أيضا في مكتبه بالأمس واستقبل عددًا من الوفود، مشيرًا إلى أن سبب ترويج هذه الشائعة، إحداث حالة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي من خلال ترديد هذه الشائعة.

وتابع: "الكثير من محبي الشيخ شعروا بالقلق على حالته الصحية بعد تردد هذه الشائعة، مطمئنا بأن شيخ الأزهر في حالة صحية جيدة".