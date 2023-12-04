أحمد موسى: مصر لا تراجع أحدًا في دخول مواطنيها القادمين من غزة

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تصريحات غير مسئولة تتعلق بأمن مصر القومي، معلقا: ما يقال عن أن مواطن مصري يعود لمصر بإذن من إسرائيل فقط أمر خاطئ.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية صدى البلد، إلى أن هناك من يحاول تصدير أزمة لمصر ومشاركة محاولة إهدار قيمة الأمن القومي لمصر واختراق الحدود الشرقية، وهذا لن يحدث، فالمواطن الفلسطيني الذي يملك الجنسية المصرية أمره مفوض لمصر فقط، لأن مصر لا تأخذ إذن من إسرائيل أو غيرها، وهذا على لسان مسئول مصري

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن مصر لا تستأذن أحد بشأن مواطنيها، وهدف هذا الكلام الخبيث هو إثارة البلبلة، المواطن المصري مرحب به، ومراجعة القائمة مسئولية المخابرات المصرية وأجهزة الأمن، سواء من غزة أو أي دولة حول العالم، والقانون الدستور يعطي الحق لكل مصري في العودة لبلده مرة أخرى في أي وقت.

وقال الإعلامي أحمد موسى: "لا نراجع سلطات أخرى لدخول أي مواطن مصري قادمًا من غزة إلى معبر رفح البري، عشان إيه أستأذن إسرائيل، ما مصلحتكم من هذا الكذب؟".