المفاوضات جارية.. مصدر يكشف تفاصيل إتاحة حجز تذاكر القطارات عبر البريد

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الهيئة تبحث إتاحة حجز تذاكر القطارات على مختلف الخطوط من خلال هيئة البريد المصري.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الاثنين، أن التفاوض مع هيئة البريد قائم منذ فترة وفي مراحله الأخيرة لإتاحة حجز تذاكر السفر بالقطارات من خلالها.

وأوضح المصدر، أن الراكب سيحصل على تذكرة السفر من البريد ولكن نظام الحجز سيكون من خلال هيئة السكك الحديدية.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الخدمة الجديدة فور إتاحتها للجمهور سيتم تطبيقها بشكل تدريجي على عدد من الخطوط ومن ثم تطبيقها على باقي الخطوط تدريجيا.

وشدد المصدر على أن هذه الخطوة تأتي بعد تفعيل حجز تذاكر القطارات من خلال منافذ فوري على مستوى الجمهورية من أجل تعزيز منظومة الحجز الإلكتروني والتحول الرقمي وتخفيف التزاحم أمام شبابيك حجز التذاكر في المحطات.