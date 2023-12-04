وزير الإنتاج الحربى: نمتلك 16 مصنعًا.. ولدينا تكنولوجيا على أعلى مستوى

كتبت- داليا الظنيني:

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة تمتلك 16 مصنعًا و4 شركات.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن الإنتاج الحربي لديه إمكانيات تكنولوجية على أعلى مستوى، موجها بالشكر لكل العاملين في الإنتاج الحربي على الجهد المبذول.

وأوضح: "نعمل على تطوير المنتجات السابقة التي نمتلكها، منوها أننا نعمل على تصنيع أسلحة حديثه ومتطورة".

وتابع: "القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي تصنع مدرعات عسكرية في مصر"، مؤكدًا لدينا تكنولوجيا على أعلى مستوى.

وأضاف لدينا خبرات على أعلى مستوى فى مصانعنا العسكرية، مؤكدًا أن الرئيس السيسى يوفر الدعم ويزيل الصعاب لنجاح الصناعة العسكرية المصرية.