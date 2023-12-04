إعلان

BBC

أمطار وسيول على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

08:41 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

أمطار وسيول

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحر والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه يوجد شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق.

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار متوسطة ورعدية قد تصل إلى السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون خفيفة إلى متوسطة على شمال ووسط سيناء، وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

408274866_734697875355449_3969811560501051850_n

أمطار سيول رياح طقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة شبورة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الإنتاج الحربى: نمتلك 16 مصنعًا.. ولدينا تكنولوجيا على أعلى مستوى
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل| جيش الاحتلال يعلن اجتياحا كاملا لقطاع غزة بريًا