مدير الكلية البحرية السابق: الفرقاطة المصرية "الجبار" الأحدث عسكريا على مستوى العالم



كتب- حسن مرسي:

كشف اللواء بحري أركان حرب محفوظ مرزوق، مدير الكلية البحرية السابق، أهمية الفرقاطة المصرية "الجبار"، التي دشنها الرئيس السيسي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، على هامش افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

وقال اللواء محفوظ مرزوق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الفرقاطة المصرية "الجبار" تعد الأحدث عسكريا على مستوى العالم، موضحًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتوطين وتصنيع الأسلحة والذخيرة، حيث يوجد لدينا ترسانة بحرية على أعلى مستوى.

وأكمل: منذ 2019 وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالصناعات البحرية، وتمتاز الفرقاطة المصرية "الألمانية، الفرنسية"، بعدم قدرة أي رادار لكشفها، كما أنها مزودة بتوربين تحت الماء، وأجهزة إلكترونية، وقاعدة حربية، وهي تسليح مصري بنسبة 100%.

وأشار اللواء محفوظ مرزوق إلى أن أهمية الفرقاطة المصرية الجبار تشمل المساهمة في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس عن بعد، وتوجيه ضربات من مسافة ألف كم، فضلًا عن حماية المقدرات البترولية المصرية، ردع وتصدي لأي عدو، وحماية الموانئ المصرية.