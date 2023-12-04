"لمحات من الهند" فى ضيافة متحف الطفل غدًا

كتب- محمد شاكر :

يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) المسابقة الفنية السنوية "لمحات من الهند" التي تنظمها سفارة جمهورية الهند فى مصر والمركز الثقافي الهندى بالقاهرة مولانا آزاد.

ومن جانبه أكد الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، على حرص جمعية مصر الجديدة على إقامة العديد من الفعاليات بالتعاون مع المراكز الثقافية العربية والأجنبية في مصر والتي تهدف إلى تعريف الشباب بجميع ثقافات وحضارات دول العالم، ما يعد تجسيدا حيا للتواصل والتعاون والتفاعل مع ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى.

وأضاف حلمى: إن المسابقة تقام بمقر مركز الطفل للحضارة والابداع (متحف الطفل) بمصر الجديد غداً الثلاثاء من العاشرة صباحاً وحتي الثانية ظهراً، حيث يتم استقبال الأطفال من مراحل التعليم المختلفة لرسم لوحات فنية برؤية خاصة لهم تعبر عن الثقافة والحضارة والأماكن السياحية والأثرية الهندية، ليتم بعد ذلك تقييم الأعمال من قبل لجنة متخصصة وإعلان نتائج المسابقة في وقت لاحق وتوزيع الجوائز على الفائزين في حفل رسمي بحضور سفير جمهورية الهند بالقاهرة.

كما أشار حلمى إلى أن استضافة مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) للمسابقة تعكس مدي عمق العلاقات المتبادلة بين سفارة جمهورية الهند فى مصر والمركز الثقافي الهندى مولانا آزاد ومتحف الطفل حيث يتم أيضاً بشكل دوري تنظيم العديد من الفاعليات والحفلات بهدف نشر الثقافة الهندية الثرية للجمهور من الأسر والشباب والأطفال.