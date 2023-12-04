حملة السيسي تشكر "اتحاد شباب المصريين"على جهودهم في انتخابات الرئاسة

كتب- نشأت علي:

وجهت الحمله الرسميه للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الشكر لاتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين ، علي الجهود التي بذلوها خلال الانتخابات الرئاسية ، وحرصهم علي دعم مرشحهم.

واكد الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، أنه تلقي رسالة من المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه فيها الشكر لجميع أعضاء الاتحاد لما بذلوه من جهود لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الأهم دعمًا للدوله المصريه ورد الجميل للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي سياق متصل وجه الدكتور محمود حسين، الشكر لأعضاء الاتحاد البالغ عددهم 3 آلاف عضو في مختلف دول العالم، لجهودهم الكبيرة في الحشد والتنظيم للانتخابات وهو ما انعكس علي ظهورها بالشكل الذي يليق بمكانه الدولة المصرية وقائدها العظيم.

وأكد رئيس اتحاد المصريين بالخارج، أن حرص المصريين بالخارج على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بعث رسائل للعالم أجمع مفادها وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني يعشق تراب الوطن ويحافظ على أمنه وسلامة شعبه، فضلًا عن ما تمثله تلك الانتخابات من المحافظة على المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة المهمة.

كما وجه الشكر لأعضاء الجاليات المصرية بالخارج، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، علي دورهم الوطني المشرف، وحرصهم طوال الأيام الماضية على تكثيف الجهود لحشد أبناء الجاليات للمشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة.