رئيس أورام الكبد: أكثر من 11 ألف طبيب هاجروا للخارج آخر 3 سنوات

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي ورئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إن العامل البشري في القطاع الصحي يستحق قدرًا من الحياة الكريمة من حيث الرواتب، مشيرًا إلى أن أكثر من 11 ألف طبيب هاجروا خارج مصر خلال الـ 3 سنوات الماضية، وهو رقم كبير جدًا.

وشدد عز العرب، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، مساء الإثنين: "نعاني نقص كوارد ببعض التخصصات الطبية الضرورية، ولذا لا بد من سرعة التدخل لتوفير الحد الأدني من الدخل المادي للفريق الطبي، والحماية الكامل من خلال القانون".

كما شدد استشاري الكبد والجهاز الهضمي ورئيس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، على ضرورة إطلاق نظام الحوكمة الميكنة بشكل صحيح وسليم، لتفادي مشكلات القطاع الصحي.