إعلان

BBC

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مصنع لدعم السيسي بالانتخابات

06:17 م الإثنين 04 ديسمبر 2023
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
  • عرض 20 صورة
    مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مُصنِّع لدعم السيسي بالانتخابات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:
تصوير- هاني رجب:

انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري الحاشد، لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويقام المؤتمر بمشاركة أكثر من 2000 مصنع لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، برئاسة الدكتور سمير صبري أمين الصناعة والتجارة المركزية بالحزب ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني.

مؤتمر دعم السيسي حزب مستقبل وطن سمير صبري

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان