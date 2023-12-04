"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا بمشاركة 2000 مصنع لدعم السيسي بالانتخابات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري الحاشد، لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويقام المؤتمر بمشاركة أكثر من 2000 مصنع لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، برئاسة الدكتور سمير صبري أمين الصناعة والتجارة المركزية بالحزب ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني.