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BBC

رعد 200.. أول راجمة صواريخ بأيادٍ مصرية معرض إيديكس 2023 -فيديو وصور

04:10 م الإثنين 04 ديسمبر 2023
  • عرض 4 صورة
    راجمة صواريخ بأيادٍ مصرية
  • عرض 4 صورة
    راجمة صواريخ بأيادٍ مصرية
  • عرض 4 صورة
    راجمة صواريخ بأيادٍ مصرية
  • عرض 4 صورة
    راجمة صواريخ بأيادٍ مصرية
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كتب- محمد سامي:

عرضت وزارة الإنتاج الحربي فيديو يحتوي على تجارب الأداء لراجمة الصواريخ المصرية رعد 200 التي صممتها وصنعتها وزارة الإنتاج الحربي؛ إذ تم الكشف عنها في معرض إيديكس 2023؛ وذلك لأول مرة في فعاليات المعرض.

جدير بالذكر أن اللواء محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أكد في وقت سابق، أن هناك تكليفًا من الرئيس السيسي بتوطين التكنولوجيا والصناعات العسكرية في مصر؛ حيث ستعلن الوزارة عن منتجات جديدة في المعرض الحالي من "إيديكس".

ويتوقع أن تعلن الوزارة طرح الصلب المدرع والمستخدم في العربات المدرعة، وينتج في الوزارة بعدة أسماء مختلفة.

وأعرب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن فخره بانطلاق النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2023.

راجمة صواريخ مصرية معرض إيديكس وزارة الإنتاج الحربي

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