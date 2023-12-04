وزير الأوقاف: إطلاق مبادرة "حصن طفلك بالقرآن" لطلاب الابتدائية والإعدادية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال لقاء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إطلاق مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" في خمسة آلاف مسجد خلال عطلة نصف العام الدراسي، لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأضاف خلال لقاء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الاثنين، أنه تم إنفاق أكثر من ( 67 ) مليون جنيه على الأنشطة القرآنية خلال العام الحالي 2023م، و تنفيذ (5884) لقاء بالبرنامج التثقيفي المشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات.

ولفت إلى أنه أنه تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد (3148) ندوة في (787) مسجدًا على مستوى الجمهورية ، ومبادرة حق الوطن بعدد (3148) ندوة في (787) مسجدًا على مستوى الجمهورية، وكان هناك مجلس قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم في (300) مسجدًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مبادرة اللغة العربية بعدد (4000) محاضرة.