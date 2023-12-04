انزل شارك.. برلمانية: المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تُسهم في تعزيز الديمقراطية

كتب- نشأت علي:

شاركت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في الندوة التثقيفية التي نظمتها الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، برعاية القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، تحت عنوان "انزل شارك".

وتهدف حملة "انزل شارك" التي نظمتها الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، إلى حثّ المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تُعقد داخل مصر لمدة ثلاثة أيـام؛ (10- 11- 12) ديسمبر، لاعتبار التصويت واجبًا وحقًّا دستوريًّا أساسيًّا للمواطن، وضمانًا للتداول السلمي للسلطة.

وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن.

وأكدت إسحق، في بيان لها اليوم الإثنين، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تسهم في تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان؛ من خلال أعظم الحقوق الدستورية للمواطن.